Homem é preso após matar cachorro e arrancar órgãos do animal

Um homem foi preso na tarde deste sábado (15) após matar um cachorro e retirar os órgãos do animal dentro uma residência, no bairro Nova Cidade, em Manaus (AM). Após o crime, o suspeitou fugiu pelado pelas ruas.

Moradores acionaram a Polícia Militar e, ao chagarem no endereço, avistaram o corpo do cachorro aberto e com os órgãos do lado de fora, além de uma faquinha de serra ensanguentada ao lado do animal.

De acordo com a imprensa local, o suspeito estava sob efeito de droga quando foi preso.