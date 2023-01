Homem é preso após matar a esposa na frente dos filhos de 3 e 5 anos

Corpo de Janaína, de 23, foi encontrado dentro de uma fossa no quintal da casa da família; acompanhe o caso.

Um homem foi preso por matar a esposa na frente dos filhos de 3 e 5 anos. O corpo de Janaína, de 23, foi encontrado dentro de uma fossa na casa da família.

Ocino Terra Pimentel, de 49 anos, havia desligado as câmeras de segurança do imóvel, mas a polícia recuperou as imagens durante as investigações no local e comprovou a autoria do crime.

As filmagens mostram o marido arrastando o corpo da vítima pelo local e limpando o quintal do imóvel após ter assassinado a companheira.