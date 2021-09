Homem é preso após jogar bomba em cães para facilitar assalto a loja

Reprodução O momento foi registrado por uma câmera de segurança

Um homem de 37 anos foi preso em Jataí, no sudeste de Goiás, após ser apontado como suspeito de jogar bombas em cães para facilitar assalto a uma loja de materiais. Os animais estavam no quintal do estabelecimento.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria aremessado a bomba para matar os animais e facilitar o acesso. Em depoimento à polícia, o homem disse que estava com raiva dos cães que avaçaram nele no dia anterior.

A imagem capturada por uma câmera de segurança no local, mostra que o homem se aproxima dos cachorros e joga uma sacola com o explosivo. Ao tocar a superfície a bomba explode e começa a soltar fumaça. Um deles teve a pata queimada.

Segundo a ocorrência, o dono da loja e mais uma testemunha conseguiram segurar o suspeito. A polícia informou que o homem carregava um cachimbo, uma porção de crack, explosivos e objetos cortantes.

Ele foi encaminhado à delegacia local e pode pegar até cinco anos de prisão por maus-tratos aos animais.