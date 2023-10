Homem é preso após invadir cemitério e desenterrar corpo da avó

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (2) em Manaus (AM) depois de invadir o cemitério Morro da Liberdade, desenterrar o corpo da avó, que morreu em 2018, e ser visto dançando com o cadáver em uma rua. As informações são do G1.

O homem disse à polícia que queria levar o corpo para um hospital para doar seus próprios órgãos para a avó e tentar fazer ela voltar à vida.

Os policiais disseram que o suspeito tem problemas psiquiátricos e costumava ir ao cemitério para conversar com parentes enterrados. Testemunhas disseram que o homem tentou tirar o corpo da avó outras vezes.