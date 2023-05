Homem é preso após invadir casa e sequestrar filha de dois anos

Um homem, de 39 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Piúma , no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (07), após invadir a casa da ex-esposa na Serra, na Grande Vitória, e sequestrar a filha, uma menina de dois anos. A informação do G1/ES.

De acordo com a PRF, a mãe da criança, que estava separada do homem após sofrer agressões dele, ainda era ameaçada e estava sob medida protetiva.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem quebrou a grade e portas para ter acesso ao imóvel da ex-esposa e levar a criança por volta de 6h30 deste domingo. A mãe da criança então registrou ocorrência na Delegacia da Mulher, em Vitória.

Após tentar fugir por rodovias estaduais e federais, o homem foi interceptado pela PRF às 10h30, no km 370 da BR-101, em Iconha, também no Sul do estado. Logo em seguida, foi abordado no trevo de Piúma. Com ele estava a menina, que foram encaminhados para a Delegacia da Mulher em Vitória, segundo a PRF.