Homem é preso após furtar R$ 850 mil em celulares no ES

Os aparelhos furtados eram de uma empresa de São Paulo, que usava o espaço do centro de distribuição de Viana. O homem suspeito de furtar os aparelhos era funcionário do centro de distribuição.

A ação do criminoso foi flagrada pelas câmeras de segurança do centro de distribuição. De acordo com o delegado titular da DSP, delegado Gianno Trindade, o suspeito teria furtado 162 aparelhos, sendo 158 iPhones de última geração, em dois meses.