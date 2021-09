Homem é preso após estuprar e colar olhos e boca da companheira

Vítima precisou se fingir de morta para não ser mais agredida pelo acusado

Um homem foi preso acusado de ter pegado a companheira pelo pescoço, passar cola nos olhos e boca da vítima e, em seguida, estuprá-la. O crime ocorreu no dia 16 de agosto, numa estrada vicinal do povoado de Jenipapo, que pertence ao município de Conceição do Coité, mas o mandado de prisão preventiva foi cumprido, na última terça-feira (31), por investigadores da delegacia da cidade. Ele foi localizado na casa de uma tia.