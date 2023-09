Homem é preso após estrangular mulher até a morte com calcinha

Homem suspeito de estrangular mulher com calcinha apresentava sinais de embriaguez. Ele e a vítima saíram na noite anterior

Uma mulher de 32 anos foi morta estrangulada com a própria calcinha, na zona rural de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. O corpo de Sirlene Alves de Souza foi encontrado na manhã dessa terça-feira (12/9), no Córrego Tibuna, pela irmã dela, que acionou a polícia.

De acordo com a polícia, o autor do crime é um homem de 45 anos, que havia saído com a vítima no dia anterior. Segundo a corporação, o homem foi localizado e preso em flagrante.

Calcinha em volta do pescoço O corpo de Sirlene foi encontrado em uma matagal. A vítima estava com a calcinha em volta do pescoço e amarrada em um arbusto, sem o short. A suspeita é que ela tenha sido abusada sexualmente. Também constatou-se lesões na cabeça da vítima. De acordo com a PMMG, a perícia técnica foi acionada e o local foi preservado.