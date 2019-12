Homem é preso após espancar três meninas com socos e pauladas no Rio de Janeiro

arrow-options Reprodução/Shutterstock Segundo informações, agressões aconteceram após discussão familiar

Um homem, identificado como Alan da Silva Rodrigues, foi preso nesta quinta-feira por espancar três meninas, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, a mãe das adolescentes acionou a corporação após as agressões e uma das vítima foi atacada a paulada e socos. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Alan, que é apontado pela PM como traficante da Favela da Linha, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, foi encontrado em uma casa da comunidade por policiais da 75° DP (Rio do Ouro).

Ainda de acordo com a PM, Alan agrediu as adolescentes depois de uma discussão que elas tiveram com outro primo, identificado apenas como Temário.

Com o homem , os policiais também encontraram 81 pinos de cocaína, maconha, um radiotransmissor e R$ 342. Alan, que já tinha duas anotações criminais, será indiciado por agressão e tráfico de drogas.

