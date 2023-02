Homem é preso após enforcar esposa e agredir PMs

A confusão, segundo testemunhas, começou por volta das 23h. Homem foi detido em flagrante e encaminhado a 21ª Delegacia de Polícia

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante na noite dessa sexta-feira (17/2) por ter atacado a esposa e agredido policiais militares dentro de um condomínio em Águas Claras, no Distrito Federal.

A confusão, segundo testemunhas, começou por volta das 23h. Ao ouvirem pedidos de socorro, vizinhos acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para conter o suspeito, que agredia e enforcava a esposa dentro do apartamento onde moram, na presença dos dois filhos do casal – de 1 e 4 anos.

Antes da chegada dos PMs, um morador do condomínio, que também é militar, foi à unidade, na companhia de funcionários do prédio, para tentar conter o agressor. Contudo, no momento em que bateram na porta, foram recebidos com socos pelo homem.

O suspeito, que “aparentava estar sob efeito de drogas e álcool”, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), só cessou as agressões após ser imobilizado, momento em que passou a proferir ameaças contra quem presenciava a cena.

Com a chegada da PM, e após receber voz de prisão, o agressor partiu para cima dos militares, desferindo socos e chutes. Não satisfeito, ele teria, ainda, xingado os policiais de “desgraçados”, “filhos da puta” e dito que “quando deixasse a delegacia”, os PMs “veriam o que iria acontecer”.

O criminoso foi encaminhados a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). Ele responderá por lesão corporal, ameaça e pela Lei Maria da Penha.