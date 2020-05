Homem é preso após comandar tortura e estupro coletivo da ex-mulher

Vítima relatou ter sido agredida e estuprada em uma festa e que toda a ação teria sido comandada pelo companheiro

As investigações sobre um crime que chocou uma comunidade do Litoral Sul da Paraíba, no último dia 2 de maio, tiveram um desdobramento importante. Foi preso nesta quarta-feira (20), na cidade de Itapororoca, Agreste paraibano, um homem suspeito de comandar uma sessão de tortura e estupro coletivo conta a ex-companheira.

O crime ocorreu em Jacumã, no município de Conde.

Apesar do crime ter ocorrido no Litoral, tanto o suspeito quanto a vítima são de Itapororoca e vieram com a intenção de participar de uma festa. No local onde essa reunião era realizada, a mulher relatou ter sido agredida e estuprada e toda a ação teria sido comandada pelo companheiro.

(*Portal T5)