Homem é preso após ameaçar fiscal com arma de fogo no Rio

Divulgação Seop/ Prefeitura Rio Homem portava um revólver.

Um homem de 21 anos foi preso na noite do último sábado (21) depois de ameaçar com uma arma de fogo um fiscal da Secretaria Municipal da Ordem Pública (Seop) na Zona Oeste do Rio de Janeiro . Agente fazia parte de uma operação contra aglomerações e funcionamento irregular de estabelecimentos.

A prisão aconteceu em uma pizzaria que foi fiscalizada pela equipe da prefeitura. Ao receber o auto da infração, o homem, que se apresentou como parente do dono do local, ergueu a camisa, mostrou um revólver e pediu que o servidor fosse até a cozinha do estabelecimento.

O agente pediu apoio de um policial militar que acompanhava a ação e desarmou o sujeito. Ele foi conduzido para a delegacia. O revólver foi apreendido. Durante a operação, 22 estabelecimentos foram fiscalizados e seis deles fechados.