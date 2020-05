Homem é preso após abusar sexualmente de vizinha adolescente de 14 anos

Homem tem histórico de fugas e passagens por furto, roubo e uso de drogas

Um homem foi preso nesta sexta-feira (29) após invadir casa e abusar sexualmente de uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu na cidade de Jauru (MT). As informações são do G1 Mato Grosso.

De acordo com a reportagem, o boletim de ocorrência informa que a vítima relatou à polícia que estava fazendo tarefas domésticas quando o suspeito, que é vizinho da família, entrou na residência. A adolescente afirma que ele a agarrou por trás e passou as mãos em suas partes íntimas.

No momento do crime, a mãe e irmã da vítima, que estavam do lado de fora da casa, escutaram gritos de socorro da adolescente e viram o suspeito cometendo os abusos. O homem fugiu logo depois.

Em seguida, os pais da vítima acionaram a polícia da cidade, que encontrou o homem em sua residência. Ele foi encaminhado à delegacia usando algemas, já que tem histórico de fugas e passagens por furto, roubo e uso de drogas.