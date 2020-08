Homem é preso ao tentar roubar 14 quilos de carne em supermercado de São Mateus

O município de São Mateus segue pela quarta semana consecutiva, classificado como Risco Alto na Matriz de Risco do Governo do Estado na Covid-19.

A vigência do Mapa vai até o próximo domingo (06). Apenas São Mateus e Piúma estão nesta classificação dentre os 78 municípios do Estado.

A Secretaria Municipal de Saúde contabiliza 9.252 casos notificados com suspeita de Coronavírus no Município. Desses, 2.686 são casos confirmados, 2.864 foram descartados, 2.405 são suspeitos em investigação, 1.297 são casos encerrados que foram diagnosticados apenas como sintomas gripais, há 1.902 curados e 63 óbitos.

Dos casos suspeitos, 2.386 estão em isolamento domiciliar e 19 em tratamento hospitalar. Os dados foram divulgados na noite deste sábado (29).

A última vítima fatal de coronavírus foi um paciente de 38 anos, morador do Balneário de Guriri. Estava internado desde o dia 24 de julho, confirmado para covid-19 no dia 05 por RT-PCR e veio a óbito na manhã deste sábado (29).

O Balneário de Guriri lidera com 14 óbitos. A localidade Rancho de Telha segue à frente no número de casos confirmados com 469. A taxa de letalidade é de 2,3%.

O sexo masculino lidera com 1.460 casos, enquanto o feminino tem 1.226. A faixa etária com maior incidência de casos é a de 30 a 39 anos com 655 confirmações.