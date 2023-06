Homem é preso ao ser flagrado fazendo ‘sexo’ com árvore em parque

Ato investigado por ‘suspeita de atentado ao pudor’ foi testemunhado por 20 pessoas em plena luz do dia

Visitantes do parque público Rainha Elizabeth, em Wiltshire (Inglaterra), testemunharam na terça-feira (13/6) um homem de 40 anos fazendo “sexo” com o tronco de uma árvore em plena luz do dia. O sujeito, que não teve o nome revelado, foi preso logo em seguida por “suspeita de atentado ao pudor”.

Imagens feitas por pessoas no local flagraram o sujeito tirando a roupa e insinuando o ato sexual. No local aproveitando a tarde de sol, uma testemunha disse, que, de primeira, não soube o que o homem estava fazendo.

“Eu estava andando no parque com um amigo e vimos um homem abraçado com uma árvore e achamos interessante”, relatou ela ao jornal inglês “Daily Star”.