Homem é preso acusado de estuprar e matar filha

Um homem de 59 anos foi preso em Manaus nessa última segunda-feira (27), acusado de estuprar e matar a própria filha, de 13 anos, com uma facada no pescoço. Segundo as investigações, ele também tentou matar a sua esposa. O crime ocorreu em março de 2000, em Parintins, a 369 quilômetros da capital.