Homem é preso acusado de estuprar a própria sobrinha

Crime, que teria ocorrido há poucos dias, foi confirmado por exames de corpo de delito realizados no Instituto Médico Legal

Petrópolis – Mais um crime de violência sexual na cidade. Desta vez, um homem foi preso acusado de ter estuprado a própria sobrinha, uma menina de apenas 13 anos de idade. Policiais civis da 106ª DP, de Itaipava, conseguiram, nesta terça-feira, o mandato de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. O crime teria ocorrido há poucos dias na localidade de Vila Rica, também em Itaipava, onde ambos moravam na mesma casa. O homem, que tinha a guarda da menina, foi denunciado pelo Ministério Público.

Recentemente outro homem foi preso na cidade por haver abusado sexualmente do sobrinho, com apenas 4 anos de idade.

Crimes semelhantes a estes vêm enriquecendo levantamentos de institutos especializados no assunto. Dados recentes do Ministério da Saúde apontam crescimento significativo no número de casos registrados em que crimes sexuais são realizados por pessoas conhecidas pelas vítimas. Estudos afirmam, ainda, que cerca de 80% deles ocorrem dentro do próprio ambiente familiar.

“O número de estupros que acontecem nos ambientes domésticos é imenso. O rastro que esses atos deixam no psicológico das vítimas é maior ainda. Temos tentado trabalhar exaustivamente para que essas pessoas consigam levar uma vida normal, principalmente quando se trata de crianças”. A afirmação é da psicóloga Cármen Veras, responsável pela recuperação de vítimas de abuso sexual em duas cidades do interior do Rio de Janeiro.

(*O Dia)