Homem é preso acusado de estuprar a filha no Balneário de Guriri

Um homem de iniciais A.R. Xavier, 45 anos, foi preso acusado de estupro no balneário de Guriri, na madrugada deste domingo (24). O abuso teria acontecido na noite anterior. A mãe disse que não denunciou por estar sendo ameaçada.

A Polícia Militar relatou no boletim unificado que o homem havia ligado informando que bandidos teriam roubado seu veículo, feito suas duas filhas e esposa de refém e estariam na rua 17, lado sul da Ilha. A PM realizou buscas, mas não conseguiu localizar nenhum veículo da marca Nissan. Posteriormente o acusado informou via 190 que seu carro estava na rua 15, do mesmo lado em uma residência.

Seguindo as informações passadas, policiais chegaram ao endereço e foram atendidos pela esposa. Questionada a mulher do acusado relatou que as informações passadas não eram verdadeiras e resolveu contar o que havia acontecido.

A mulher disse que na noite anterior, o casal teve uma briga e ela saiu na manhã do sábado, deixando suas filhas na casa de um parente. Durante a tarde, ela foi informada que seu marido havia pego as crianças, retornado para a residência e as agrediu.

A filha contou aos policiais que toma medicação controlada, acordou pelada durante a noite e foi obrigada a praticar relações sexuais. Questionada, a mãe relatou que flagrou a filha sendo estuprada, por isso entrou em luta corporal e evadiu-se. A genitora, disse ainda que não acionou as autoridades policiais por estar sofrendo ameaças.

Militares apreenderam um estojo de armazenar munições e um recipiente de ácido bórico que era utilizado no uso de entorpecentes. O material e o acusado foram encaminhados para o plantão da 18ª Delegacia Regional de Polícia de São Mateus.