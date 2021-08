Homem é preso 10 anos após engravidar sobrinha no Norte do ES

O crime aconteceu quando Roberto tinha 23 anos de idade; ele havia se mudado de Linhares e ao retornar foi localizado e preso.

Um homem de 33 anos foi preso e transferido para o presídio de Xuri, em Vila Velha, após a Polícia Civil o localizar e prender. O motivo: há 10 anos, quando ele tinha 23 anos, estuprou e engravidou a sobrinha que completaria 14 anos de idade. O crime foi cometido no ano de 2011. As informações são do chefe da 16ª. Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Lucindo contou que o homem relatou que ele e a sobrinha mantinham um relacionamento amoroso e de forma consensual e que no decorrer do tempo a menina acabou engravidando. “Ainda segundo as apurações, ninguém da família sabia do relacionamento entre ele e a sobrinha”, pontua o delegado.

Durante o interrogatório, o homem disse que não tinha conhecimento de que era crime se relacionar sexualmente com pessoas menores de 14 anos. A menina deu continuidade a gestação e hoje a criança tem 9 anos de idade.