Homem é morto por dois atiradores no meio da rua no Noroeste do ES

Segundo informações de moradores aos policiais, a vítima foi baleada após discutir com um suspeito. Mesmo ferido, homem correu, mas foi atingido por tiros disparados por outro atirador

Um homem foi baleado no meio da rua, no bairro Nossa Senhora da Penha, no município de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste sábado (13). Segundo informações da Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para ir ao local, mas foi constatado que a vítima já estava morta.

O nome e a idade do homem não foram informados pela polícia. Após serem acionados por moradores, militares estiveram no local, e encontraram a vítima caída no chão. Em seguida, o Samu foi chamado. O óbito foi confirmado e a Polícia Civil foi então acionada.

Segundo informações de moradores aos policiais, a vítima estava parada, com um homem próximo ao muro da Apae, quando começaram a discutir. Este suspeito teria efetuado os disparos contra a vítima que, mesma baleada, correu. Contudo, um outro suspeito também atirou contra a vítima.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da delegacia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.