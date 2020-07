Homem é morto em frente de casa por reclamar de som alto do vizinho

Um homem de 35 anos foi morto em frente à sua casa, no Rio de Janeiro, por ter reclamado do som alto do vizinho, na madrugada dessa quinta-feira (16). Segundo testemunhas, Jurandir Silva de Mello levou um tiro do filho do vizinho do qual questionou o barulho.

Assim que Jurandir fez a queixa, o suspeito foi até sua casa e fez o disparo. No Facebook, a irmã da vítima disse que uma caixa de som foi colocada virada para a residência do parente propositalmente. De acordo com ela, ao fazer a reclamação, o homem foi ameaçado com uma faca e chamado de “macaco”.

Ao ouvir burburinhos no portão de casa, ele foi averiguar o que estava acontecendo e percebeu que o filho do vizinho estava armado. Quando a mulher de Jurandir foi conferir o barulho dos tiros, ela encontrou o marido no chão. Ainda de acordo com a irmã da vítima, a esposa tentou socorrer, mas foi ameaçada pelo atirador.

Ao dar as costas, mais disparos foram proferidos e Jurandir morreu na hora. Segundo nota da Polícia Civil, o caso esta sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e “diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias do caso”. Durante a perícia, o celular do suspeito de cometer o homicídio foi encontrado.

Pelas redes, a viúva desabafou:

“Nada vai trazer meu marido de volta, nada. Que mundo é esse, meu Deus? Onde você reclamar que o som está alto e você se torna errado? Podendo resolver na conversa. Mas não, esse monstro vai pagar. Eu sei que vai”, lamentou.

Em outra postagem, ela seguiu com os pêsames:

“Falei para você que iria até o fim?????? Então, até que a morte nos separe, amor. Espero na eternidade poder te encontrar, amor”.

Além da esposa, Jurandir deixou três filhos.

