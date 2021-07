Homem é morto e tem cabeça, dedos e dentes arrancados

O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado decapitado em um canteiro de obras, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (15). A brutalidade na prática do crime chamou a atenção, pois a vítima teve a cabeça, dedos e dentes arrancados. Nenhum suspeito foi preso até o momento e a motivação do homicídio é desconhecida.

Um vigia da obra foi que encontrou o corpo decapitado. Em conversa com os policiais militares, o trabalhador disse que, ao chegar pela manhã, deu uma conferida no local e não encontrou nada. Ao retornar na parte da tarde, acabou deparando com o corpo do homem nas dependências da construção.

Brutalidade

Conforme registrado na ocorrência, muitas marcas de violência foram encontradas no corpo da vítima. A cabeça estava decapitada e próxima do corpo. A brutalidade ainda foi maior, pois os dentes da vítima, assim como os dedos, também foram arrancados. Muito sangue estava no local.

A autoria e motivação do homicídio ainda são desconhecidas. O local não possui câmeras de segurança. Ainda segundo o registro da PM, a vítima tinha várias passagens como, por exemplo, roubo, furto e lesão corporal.

A perícia da Polícia Civil também compareceu no bairro Arvoredo II para a realização dos trabalhos de praxe. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico Legal).