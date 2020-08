Homem é morto depois de ameaçar atirar em policiais em MG

Polícia Civil do Rio Grande do Norte / Divulgação Menino caiu repentinamente enquanto brincava com amigos

A Polícia Civil do Rio Grande do Norte investiga a origem de um disparo de arma de fogo que deixou um menino de oito anos internado na UTI de um hospital da cidade de Natal na noite deste domingo (9).

Segundo relato dos pais da criança, o menino estava brincando com amigos quando levou uma queda e ficou desacordado. Os parentes fizeram o socorro acreditando que ele tinha batido a cabeça em uma estrutura de concreto, mas, no hospital, os médicos encontraram um projétil na cabeça da criança.

Nem os pais do menino nem as crianças que brincavam com ele no momento do ocorrido ouviram barulho de tiros sendo disparados, o que reforça a possibilidade de que a criança tenha sido atingida por uma bala perdida.

O menino está internado em estado grave no hospital. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).