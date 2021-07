Homem é morto com três tiros na cabeça e pescoço em Conceição da Barra

O corpo de um homem que ainda não foi identificado e com sinais de execução, está no Serviço Médico Legal de Linhares. Ele foi encontrado às margens de um córrego, na zona rural de Conceição da Barra na tarde desta segunda-feira (26).

Logo que os policiais da Companhia da PM de Conceição da Barra chegaram ao local foi possível notar uma mancha de sangue na ponte sobre o rio, como se a vítima tivesse sido arrastada e jogada dentro do córrego.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para retirar o cadáver de dentro da água e a perícia do Instituto Médico Legal esteve no local para análise. Foi constatado pelo perito que a vítima era do sexo masculino, idade entre 30 e 35 anos, cor morena, que encontrava se com as mãos amaradas para frente, com três perfurações de arma de fogo na região da cabeça e pescoço. Não foi possível identificar a vítima.