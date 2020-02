Homem é morto com tiros na cabeça em Linhares

Segundo a PRF, todos os cinco feridos estavam em um dos carros, o condutor desviou para evitar a colisão com as carretas

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (28). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência envolveu duas carretas e dois veículos de passeio no km 154, todos os feridos estavam em um dos carros.

Segundo a PRF, uma carreta carregada com carvão mineral perdeu o controle e invadiu a contramão atingindo a lateral de uma outra carreta que transportava produtos químicos.Dois veículo que vinham logo atrás acabaram se envolvendo no acidente.

O condutor de um dos carros teve que ir para fora da pista para não bater de frente nas carretas, os cinco ocupantes desse carro ficaram feridos, eles foram resgatados e encaminhados para hospitais da região. O estado de saúde deles não foi informado. Os ocupantes dos outros veículos não tiveram ferimentos.

A Eco 101, concessionária responsável pelo trecho, informou que após o acidente o trânsito precisou seguir por desvio em ambos sentido da rodovia. O trânsito segue lento no local.

(*G1)