Homem é morto com tiro na cabeça no Balneário de Guriri

TCU divulga nomes de candidatos que, mesmo com patrimônio acima de R$ 1 milhão, receberam parcelas do auxílio emergencial

Quarenta e quatro candidatos nas eleições municipais do Estado – entre prefeitos, vice e vereadores – constam numa lista do Tribunal de Contas da União (TCU) como políticos que declararam patrimônio igual ou superior a R$ 1 milhão e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial até julho de 2020.

O auxílio emergencial foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia de Covid-19 e é voltado sobretudo para desempregados e pessoas de baixa renda.

Segundo o TCU, “tais casos demonstram potenciais integrantes do rol de inclusões indevidas do benefício, uma vez que os indícios apontam renda incompatível com as regras do programa.”

O órgão aponta, no entanto, que se tratam de indícios. A decisão de divulgar os nomes foi do ministro Bruno Dantas. Em seu despacho, Dantas lembra que as declarações de bens à Justiça Eleitoral são feitas pelos próprios candidatos.

Mas o TCU pondera que há casos em que os erros estão na declaração: um candidato a vereador de Espírito Santo do Pinhal (SP), por exemplo, declarou que tem um carro Parati e atribuiu ao veículo o valor de R$ 13 milhões, num evidente equívoco.

Há candidatos de Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Aracruz, Boa Esperança, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Ecoporanga, Guarapari, Ibatiba, Ibitirama, Muqui, Nova Venécia, Pancas, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Maria de Jetibá, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Pavão, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

SÃO MATEUS

Na lista divulgada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), consta o nome de 10 candidatos no município. Um está concorrendo ao cargo de vice-prefeito e os demais são candidatos a vereador nas eleições do próximo dia 15 de novembro.

Procurado, o Ministério Público Estadual disse em nota que vai analisar caso a caso e encaminhar para os promotores eleitorais. Ainda não há casos de denúncias.

A lista completa com os nomes dos candidatos, suas cidades, a quantidade de patrimônio e o valor recebido de auxílio emergencial está disponível em portal.tcu.gov.br.

(*Tribunal de contas da União e Tribuna on line)