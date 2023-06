Homem é morto com pedradas na cabeça em Minas Gerais

Vítima tem passagens por furto, e um dos crimes pode ter sido motivação para o assassinato

Um crime violento mobilizou a Polícia Militar em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na noite de domingo (18). Um homem de 52 anos de idade foi morto com pedradas na cabeça na rua Dom Manoel, bairro Jardim Vera Cruz. Ele foi encontrado em um lote vago.

Segundo a PM, uma ligação anônima levou os militares ao endereço, um lote vago e sem iluminação. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima já sem vida, ensanguentada e com sinal de esmagamento da cabeça por objeto contundente. Perto dela havia um amontoado de pedras.

Segundo informações iniciais de testemunhas, um veículo chegou com mais de um ocupante, e eles começaram a apredejar a vítima até a morte. Em seguida, eles fugiram do local. As testemunhas não souberam descrever o veículo e nem os suspeitos. A direção de fuga do veículo também não foi informada.

Familiares disseram à polícia, a vítima é usuária de drogas. Conforme registros da PM, ela tem passagens por envolvimento com drogas e por furtos. E um desses crimes pode ter sido a motivação do assassinato.

Em 18 de janeiro deste ano, segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu lesão corporal por parte de um morador da região. O motivo seria um botijão de gás que a vítima teria furtado da casa desse morador. Conforme testemunhas contaram à PM, esse homem frequentemente dizia que iria matar a vítima.

Ele foi abordado em uma casa abandonada, mas foi liberado, segundo a PM, por falta de testemunhas e de elementos que justificassem condição para a delegacia. A perícia esteve no local e, além das lesões na cabeça, constatou várias escoriações pelo corpo e uma lesão no joelho da vítima. Até o momento, ninguém foi preso. As diligências para localizar os suspeitos continuam.