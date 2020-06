Homem é morto com 7 tiros em Pedro Canário

Em fevereiro deste ano, outro feto havia sido encontrado no mesmo lugar; Polícia investiga se há clínica de aborto

Um feto foi encontrado em uma estação de bombeamento de esgoto em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (26). A Polícia Civil foi acionada e investiga se há uma clínica clandestina de aborto na cidade.

A estação fica na Avenida República, no bairro Interlagos, e bombeia o esgoto de diversos bairros da região para a estação de tratamento.

De acordo com o diretor de operações e obras do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Zércio Largura, o feto foi encontrado durante uma limpeza de rotina do local, e aparentava ter entre seis e sete meses de formação.

Segundo ele, um outro feto já havia sido encontrado no local, em fevereiro deste ano.

“É a segunda vez nesse ano, de um feto um pouco maior. Fetos menores também podem ter passado por aqui e nós não termos percebido”, comentou.

“Ainda não conseguimos chegar na origem do feto que foi encontrado, mas trabalhamos incessantemente para localizar. Alguns casos do passado conseguimos resolver, às vezes acontecem abortos involuntários. A gente não conseguiu comprovar ainda se existe ou não uma clínica clandestina aqui em Linhares, mas a gente trabalha com essa possibilidade”, afirmou o delegado responsável pela investigação, Fabrício Lucindo

O delegado pediu que denúncias sejam feitas para ajudar o trabalho da polícia, pelo número 181.

(*G1)