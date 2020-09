Homem é morto com 18 tiros em Vila Pavão, no Noroeste do ES

O corpo de um homem que não teve revelada a identidade, foi encontrado no interior de uma casa onde possivelmente morava, no Bairro Santa Rita, em Pedro Canário.

De acordo com informações da Companhia da Polícia Militar de Pedro Canário, o homem tem 65 anos e, ao lado do corpo foi encontrada uma lâmina de faca, possivelmente usada no crime. Ao redor havia enorme poça de sangue.

O crime foi comunicado à polícia por volta das 10 horas desta terça-feira (02) por vizinhos da casa que sentiram odor forte, decorrente do estado do corpo que estava em início de decomposição.

A perícia da Polícia Técnica e Científica de São Mateus compareceu ao local e depois de exames autorizou a remoção do corpo para o Serviço Médico Legal de Linhares para exames que poderão facilitar as investigações do crime.

A Polícia constatou que não há registro de qualquer antecedente criminal em nome da vítima.