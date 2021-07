Homem é morto após assassinar segurança a tiros em porta de bar

Um homem foi morto por um justiceiro após assassinar um segurança a tiros na porta de um bar em que a vítima estava trabalhando.

O caso aconteceu em um bar no bairro Céu Azul, em Piúma, litoral Sul do Estado, na madrugada desta sexta-feira (16).

De acordo com o registro policial, os crimes aconteceram por volta de 2h,em frente ao estabelecimento comercial, onde ocorria um evento.O segurança, identificado pela Polícia Militar como Anderson Sá, de 44 anos, trabalhava no evento no momento em que um Corola de cor branca, com dois ocupantes, parou em frente ao local. Um homem teria descido do carro e atirado várias vezes na direção de Anderson, que acabou atingido com seis disparos.

Assim que o vigilante caiu no chão, já baleado, um outro homem, que estava na porta do bar e que ainda não identificado pela polícia, revidou os tiros e acertou, pelo menos, 11 vezes o atirador, que acabou caindo na calçada já sem vida. O vigilante ainda foi socorrido até um hospital do município, mas também não resistiu aos ferimentos.

A arma usada pelo atirador não foi encontrada pela polícia no local dos crimes. A suspeita é que ela tenha sido furtada por populares. O condutor do Corola branco, que acompanhava o atirador, também não foi encontrado e não se sabe se o justiceiro era algum cliente do bar ou amigo do vigilante. O caso segue sob investigação da Delegacia de Piúma e até o momento, ninguém foi preso.