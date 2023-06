Homem é morto a tiros em churrascaria após briga por futebol

Desentendimento entre os homens era antigo e culminou nos disparos no sábado (3/6). Estabelecimento segue fechado para perícia

Um homem foi morto em uma churrascaria na região norte de Belo Horizonte, no sábado (3/6). O principal suspeito é um antigo desafeto da vítima que o havia encontrado no restaurante e iniciado uma discussão sobre futebol que acabou levando a trocas de acusações entre ambos.

O homem de 50 anos foi morto no local depois de ser alvejado com dois disparos na cabeça. O suspeito, de 79 anos, guardou a arma no bolso e voltou para casa caminhando, segundo mostram as imagens do circuito interno de vigilância da churrascaria.

De acordo com depoimentos colhidos pelos policiais do 34º BPM-MG, o suspeito e a vítima já tinham uma briga prévia pelo processo de uma venda de terreno que envolveu as duas famílias, mas que as provocações esportivas acabaram sendo a gota d’água do desentendimento.

O suspeito não compareceu a nenhum de seus endereços enquanto a polícia o buscava. O homem chegou a ligar para a filha enquanto ela era interrogada pela polícia e ela tentou convencer o pai a se entregar.

No endereço combinado, porém, apenas o carro dele foi encontrado e a arma usada para o crime estava em seu interior. O suspeito segue sendo procurado. A churrascaria foi fechada para realização de perícia.