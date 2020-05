Homem é morto a tiros e outro baleado em Pedro Canário

Um homem foi assassinado com tiros e um outro foi atingido por bala perdida na noite deste sábado (23) no Bairro Esplanada, em Pedro Canário, no Norte do Estado. A mãe do rapaz de iniciais D.M. Faustino, de 25 anos, entrou em desespero ao se deparar com o corpo do filho. Ela foi ouvida ainda no local por militares, mas não soube dar detalhes, nem sua autoria e motivação.

Quando os policiais chegaram ao local e estavam fazendo levantamentos a respeito do autor ou autores do crime receberam a informação da entrada de um homem baleado no Hospital Menino Jesus. Ao chegarem ao local constataram que a vítima, de iniciais P.P.M., de 80 anos, estava nas imediações do local onde o rapaz foi assassinado e acabou alvejada com bala perdida, mas não corre risco de morte.

A Perícia da Polícia Civil, esteve no local, recolheu o corpo e encaminhou para o Serviço Médico legal de Linhares.