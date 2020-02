Homem é morto a tiros durante festa em Aracruz

Segundo informações da polícia, no momento do crime, acontecia uma festa

Um homem foi morto a tiros durante uma festa na tarde de domingo (02) no balneário da Barra do Sahy, em Aracruz. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou o óbito da vítima no local. O fato aconteceu por volta das 17 horas. Até o momento não se sabe a motivação do crime e ninguém foi detido.

Ainda segundo informações da polícia, no momento do crime, acontecia uma festa. Muitas pessoas estavam no local. Por conta do fato, a festa precisou ser cancelada.

Testemunhas contaram que a vítima foi surpreendida por um homem armado, que disparou várias vezes. Após o crime, o suspeito fugiu do local.

Por nota, a Polícia Civil (PC) informou que o caso estava sendo confeccionado pela Polícia Militar para ser entregue no plantão vigente da Delegacia Regional de Aracruz.

(*Folha Vitória)