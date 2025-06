Homem é morto a tiros dentro de casa em Pedro Canário

Vítima foi encontrada com ferimentos de arma de fogo e arma branca; caso está sob investigação da Polícia Civil

Na manhã deste sábado (28), um homem foi encontrado morto dentro de uma residência no Centro de Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após relatos de tiros na região.

Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o homicídio. A vítima apresentava ferimentos causados por disparos de arma de fogo e também por golpes de arma branca, que não teve o tipo revelado.

A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e, por enquanto, detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as denúncias são apuradas.