Homem é morto a tiros dentro de carro em Boa Esperança

Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado, (27), no bairro João Alves, em Boa Esperança, no norte do estado.

Segundo informações passadas pelos policiais que atendiam a ocorrência, o homem identificado como Fred de Souza Santos, teria sido vítima de uma emboscada.

Fred foi alvejado por vários disparos de arma de fogo dentro de um carro por criminosos que estariam em duas motos e um carro. Os suspeitos fugiram do local.

A Polícia Militar realiza buscas pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Boa Esperança.

(*Rede Noticias ES)