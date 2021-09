Homem é morto a facadas, pedradas e tem corpo queimado em São Mateus

Um crime brutal assustou moradores da localidade de Santa Maria, no interior de São Mateus, no Norte do Estado. Um homem, de 48 anos, foi morto a facadas, pauladas, pedradas e anda teve parte do corpo queimado.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o crime aconteceu na fazenda onde a vítima, identificada pelos militares como Everaldo Andrade, morava.

Um amigo da vítima relatou aos policiais que, por volta das 8 horas, de segunda-feira (6), foi ao local para chamar Everaldo, conhecido na região como Vaqueiro, para irem juntos ao trabalho.

O amigo informou aos militares que ao entrar na casa de Everaldo observou bastante sangue e, do lado de fora da residência, encontrou Everaldo caído no chão.

Segundo ele, o homem estava desfigurado, com ferimentos provocados por arma branca, pedras e pauladas, além de parcialmente queimado.

A perícia da Polícia Civil foi ao local e constatou que a vítima levou uma facada no peito ao sair da residência e, logo após, sofreu as demais agressões.

Moradores da região disseram aos policiais que, na noite de domingo (5), a vítima foi vista em companhia de um jovem, de 21 anos, que estiveram na casa de um homem, de 57, onde estavam bebendo.

Os moradores ainda relataram que esse homem teria dado fuga ao jovem após o crime, em um Fiat Siena prata, com destino a Carlos Chagas, em Minas Gerais.

Os policiais de São Mateus passaram as informações para os policiais da cidade mineira, que realizaram a prisão, nessa terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Civil do Estado, o suspeito possui um mandado de homicídio aberto em Linhares.

“Nesse momento, a equipe da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, está realizando diligências na região e aguardará a transferência do suspeito para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Linhares, para ser interrogado”, informou a PC em nota.

