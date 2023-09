Homem é flagrado dando socos e pisoteando a namorada; vídeo

O agressor foi preso pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica

Um homem de 22 anos agrediu sua companheira com socos, chutes e pisoteou seu rosto em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará. A agressão foi filmada, mas isso não constrangeu o agressor.

De acordo com testemunhas, antes das agressões, o homem quebrou a vidraça da casa da vítima com um murro.

A Polícia Militar foi acionada e, após buscas na região, conseguiu capturar o agressor, que foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Maracanaú e preso em flagrante. Ele responde por lesão corporal, ameaça e injúria dentro da Lei Maria da Penha pela agressão à mulher.

Dados do feminicídio no Ceará e no Brasil

Segundo o monitor do feminicídio no Brasil, o crime cresceu 53% no Ceará, em comparação com o mesmo período do ano passado. No primeiro semestre do ano, mais de 100 mulheres foram mortas no estado, vítimas do feminicídio.

No país, foram quase 600 mulheres mortas apenas no primeiro semestre de 2023, de acordo com o monitor do feminicídio.

Como pedir ajuda

A vítima pode procurar qualquer delegacia na sua região para prestar queixa de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, de acordo com a Lei Maria da Penha.

Também há delegacias especializadas como as Delegacias da Mulher, e a Casa da Mulher Brasileira, que presta assistência às mulheres vítimas de violência doméstica.

Ainda é possível denunciar pelo telefone, discando 180 para a Central de Atendimento à Mulher, ou 190 para a Polícia Militar.

O vídeo foi divulgado nas redes da deputada federal Silvye Alves (GO).