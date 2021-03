Homem é executado com mais de 30 tiros no interior do ES

Um homicídio foi registrado na tarde dessa segunda-feira (1°) no morro do Aimorés, em São Gabriel da Palha, no noroeste do Estado. A vítima identificado por Júlio Cesário foi morto à tiros em frente a casa onde morava. Segundo moradores foram escutados mais de trinta tiros. As informações apontam que a vítima chegava de moto com a mulher e uma criança quando os atiradores chegaram em um carro e o surpreenderam efetuando os disparos.

De acordo com a polícia, a mulher e a criança foram poupadas pelos atiradores caracterizando crime de execução, uma viatura esteve no local do crime aguardando a perícia para retirada do corpo. Júlio Cesário era considerado o “01 do tráfico” e estava em liberdade a poucos meses.

Investigadores da Polícia Civil e agentes da Inteligência da PM estiveram no local para levantar mais informações sobre o crime, porém moradores evitaram falar com os policiais e prevalece no bairro a lei do silêncio.

Esse é segundo homicídio de ligação com o tráfico ocorrido no bairro em menos de um mês.

(*Portal Momento)