Homem é executado a tiros em Boa Esperança

A Polícia Civil de Linhares elucidou mais um crime de homicídio. É o que vitimou o jovem Marcelo Gonçalves Viana, de 17 anos, morto a tiros num ponto de ônibus no bairro Santa Cruz no dia 4 de junho deste ano. Os suspeitos são dois irmãos, gêmeos, também de 17 anos, que foram presos no bairro Santa Cruz.

Eles foram presos po militares da Força Tática do 12º. Batalhão da Polícia Militar. As investigações do caso foram conduzidas pelo delegado Tiago Paulo Cavalcante, titular do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa de Linhares (DHPP).

Segundo o chefe da 16ª. Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, o crime foi motivado por conta de uma guerra entre gangues do bairro Santa Cruz e do residencial Jocafe, localizado no mesmo bairro, que disputam o controle do tráfico de drogas na região. “As investigações revelaram ainda que os dois adolescentes, autores do crime, estavam aterrorizando a comunidade”, reforça o delegado.

Os irmãos gêmeos foram conduzidos à Delegacia de Linhares e depois de ouvidos foram encaminhados para o Iases Norte, onde estão a disposição da Justiça.