Homem é espancado por mais de 15 pessoas em Vitória

O rapaz foi acusado de cometer furtos na região e agredido por moradores de rua

Um homem de 41 anos foi agredido por cerca de 15 pessoas, no Parque Moscoso, em Vitória. Segundo relatos de testemunhas, ele teria sido espancado por moradores de rua.

O crime aconteceu por volta das 20h de domingo (20). A vítima estava no parque com outras pessoas quando a confusão começou. Ele foi acusado de cometer furtos na região, mas garantiu que não sabe o motivo pelo qual foi agredido.

Alguns moradores de um prédio da região perceberam o que estava ocorrendo e foram ajudar. Eles deixaram o homem a se esconder até a chegada da polícia.

O rapaz foi socorrido por uma ambulância do Samu e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ele estava com escoriações no braço e um corte na cabeça. Apesar dos ferimentos, o rapaz estava consciente.

O crime aconteceu atrás da entrada principal do parque, uma região com grande circulação de pessoas, principalmente, moradores dos prédios residenciais que ficam ao redor.

Quem vive e trabalha no bairro conta que moradores de rua costumam se abrigar embaixo de uma marquise e no estacionamento da Escola da Ciência Física, que fica dentro das dependência do parque.

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada para dar apoio a uma ocorrência que estava sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e que, durante o atendimento, não recebeu nenhum registro, via Ciodes (190), de roubo na região.

(*TV Vitória/Record TV.)