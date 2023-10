Homem é espancado e morto após suspeita de assédio sexual

O caso aconteceu neste final de semana, na região de Nova Valverde. Moradores disseram que a acusação é falsa e a Polícia Civil investiga o crime

Um homem de 54 anos foi espancado e morto após ser acusado de assédio sexual por um grupo de pessoas, no bairro Nova Valverde, em Cariacica. No entanto, testemunhas contaram para a polícia que a vítima não praticou o ato.

Segundo informações do boletim policial, o assassinato teria acontecido durante a noite do último sábado (7), em uma rua que leva o mesmo nome do bairro.

Mas a Polícia Militar foi acionada por um morador somente na tarde deste domingo (8). Segundo ele, o homem, que seria usuário de drogas e morador antigo do bairro, teria sido visto andando debilitado e nu pela região, após ser agredido por populares, que o acusaram de assédio sexual.

Naquele momento do acionamento, uma pessoa passou pela casa do homem, que não tinha porta, apenas um portão com grade, e viu que ele estava na cama, aparentemente sem vida.

Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou que o homem já estava morto. Na sequência, a perícia da Polícia Civil também foi acionada e confirmou que o homem possuía muitas lesões pelo corpo.

Relatos de moradores

Após conversar com alguns moradores, os militares foram informados de que o homem tinha hábito de receber muitas visitas para fazer uso de drogas.

Só que, ainda segundo as testemunhas, não teria acontecido nenhum tipo de assédio sexual. De acordo com elas, o homem estaria em casa, quando foi chamado por outras pessoas e, logo em seguida, espancado.

De acordo com a Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus), o homem possuía uma passagem pelo sistema prisional, de março a maio de 2017, por lesão corporal.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.