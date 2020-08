Homem é espancado até a morte no Norte do ES

Mais um homicídio registrado em Linhares neste fim de semana. Um homem, identificado apenas pelo primeiro nome Paulo Sérgio, foi espancado até a morte e o seu corpo encontrado por moradores no quintal de uma residência localizada na Quadra 4, do residencial Rio Doce, no bairro Aviso. Nenhum morador soube dar mais informações aos policiais militares que estiveram no local atendendo a ocorrência.

Os peritos da Polícia Civil identificaram marcas de espancamento como várias perfurações de arma branca nas costas. Próximo ao corpo foram localizados pedras, pedaços de pau e garrafas de vidro quebradas, que podem ter sido usados no ato de espancamento. Todo o material foi recolhido e será utilizado nos trabalhos investigativos.

Apesar de buscas no próprio residencial e nas imediações, nenhum suspeito foi preso. O caso já é investigado pelo Departamento de Homicídios da Delegacia de Linhares e qualquer informação que possa ajudar a polícia deve ser repassada para o telefone 181. A ligação é gratuita e não precisa ser identificado. A foto é reprodução do Facebook.