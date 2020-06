Homem é encontrado morto na varanda de casa em São Mateus

Diante do aumento do número de casos confirmados de Covid-19 em São Mateus após a flexibilização de medidas de restrição da atividade econômica e do crescimento do índice de ocupação de leitos hospitalares no município, que é referência para o tratamento da doença na Região Norte, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de São Mateus, notificou a prefeitura para que suspenda o funcionamento das atividades de comércio não essencial aos sábados e domingos.

O MPES requer, ainda, a suspensão do consumo presencial em restaurantes, pizzarias, padarias, lojas de conveniência, lanchonetes e assemelhados nos finais de semana. Essas medidas não impedem, no entanto, a realização de trabalho interno, transações comerciais por via telefônica, internet, entrega de mercadorias em domicílio (delivery) e no balcão.