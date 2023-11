Homem é encontrado morto com tiros na cabeça em rodovia no Norte do ES

Um homem foi encontrado morto com vários disparos de arma de fogo na cabeça na rodovia ES 124, na região de Guaraná, em Aracruz, no Norte do Estado, na madrugada deste sábado (25). A Polícia Militar foi até o local do fato após receber informações de que um indivíduo estaria deitado e sangrando.

No entanto, quando os policiais chegaram à rodovia, foi constatado que a vítima já estava morta. A identidade do homem não foi divulgada.