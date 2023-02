Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena

De acordo com a Polícia Militar, o prêmio do bilhete da Mega-Sena encontrado com o homem é de R$ 398 mil

Um homem aparentando ter 50 anos foi encontrado morto com um bilhete premiado da Mega-Sena em um quarto de hotel na região central de Curitiba (PR), na tarde de quinta-feira (2/2).

De acordo com informações da Polícia Militar, o bilhete no valor de R$ 398 mil estava ao lado do corpo do homem, que ainda não foi oficialmente identificado.