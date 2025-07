Homem é detido por tráfico de drogas durante operação do Deic em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), prendeu, durante escala operacional (Iseo), um motorista de aplicativo de 28 anos, por tráfico de drogas. A ação aconteceu na noite dessa quarta-feira (09), em um posto de combustíveis localizado no cruzamento das avenidas Leitão da Silva e Maruípe, em Vitória.

A operação teve início a partir de uma denúncia anônima, que indicava a comercialização de entorpecentes por motoboys no local. Segundo as informações repassadas, um dos suspeitos utilizava uma bolsa para transportar a droga e tinha tatuagens na face.

Durante as diligências, os policiais identificaram um homem com as características descritas. Ele foi abordado e afirmou estar de posse de um pacote contendo cocaína, que estava dentro da bolsa que carregava.

Após a confissão, foi dada voz de prisão ao suspeito. Ele foi conduzido à sede do Deic, em Vitória, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES