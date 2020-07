Homem é demitido por dar tapa na bunda de colega em festa da empresa

Divulgação Darth Vader jamaicano disse que quer usar o dinheiro para ajudar familiares e amigos

A “versão jamaicana” do vilão Darth Vader , da franquia Star Wars , levou uma verdadeira bolada após vencer na loteria: US$ 95 milhões (o equivalente a R$ 492 milhões). O ganhador, identificado apenas como W. Brown usou a fantasia do personagem para receber o prêmio.

De acordo com o site The Jamaica Gleaner, Brown se caracterizou para manter sua identidade preservada e garantir a segurança da sua fortuna. Ele comprou a aposta vencedora em maio e disse que quer usar o dinheiro para ajudar as pessoas mais próximas.

“A vida sempre foi muito difícil. Eu venho de uma família pobre. Mas eu disse a mim mesmo que Deus me ajudaria um dia para que eu pudesse ajudar minha família”, afirmou o novo milionário.