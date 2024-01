Homem é criticado após pedir para dividir conta no primeiro encontro

“Todo mundo é feminista até a hora de dividir a conta”, disse o norte-americano em entrevista a um jornal local

Um homem norte-americano foi bastante criticado na internet após pedir para dividir a conta no primeiro encontro com uma garota que conheceu em um aplicativo de namoro on-line. Em vídeo publicado no TikTok (veja aqui), o rapaz , que atende por Water Boy, disse que “todo mundo é feminista até a hora de dividir a conta.”

A filmagem gerou um grande debate na plataforma e acumulou mais de 6,5 milhões de visualizações. Tudo começou quando Water Boy decidiu sair com uma garota depois de conversar alguns dias no Tinder. Na ocasião, ela pediu um petisco que ele não quis comer. Quando ele pediu para dividir a conta, a garota ficou furiosa.

Na opinião dela, o homem a convidou para sair e, portanto, a responsabilidade era dele de pegar a conta. O encontro terminou com a garota batendo a porta do carro e ignorando seu “parceiro” depois de brigarem no carro. Para ele, no entanto, o date em si correu bem.

Muitos internautas não concordaram com a postura do rapaz. “Se você convida para sair, mano, você paga”, disse um comentário com 34 mil curtidas. Outras pessoas falaram que se o cara não paga a conta é como “dois amigos saindo para comer”. “Se vocês querem ser amigos, é só dizer isso a ela”, escreveu um perfil.

Outro lado da história

Após a repercussão do vídeo, Water Boy deu uma entrevista à Fox News explicando seu lado da história. De acordo com ele, as mulheres já não agem como mulheres, então “por que os homens deveriam abraçar os papéis tradicionais de gênero que lhes são atribuídos?”.

“As mulheres são apenas feministas até se tratar de certas coisas que não querem fazer”, afirmou o norte-americano. “Todo mundo é feminista até chegar a hora de dividir a conta.”