Homem e criança se afogam e sofrem parada cardíaca

Afogamentos ocorreram na Praia dos Ingleses e no bairro Santinho

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina atendeu duas ocorrências de afogamento em Florianópolis na mesma hora neste domingo (24/9). Um homem se afogou na praia dos Ingleses, e uma criança de cinco anos se afogou em uma piscina no bairro Santinho.

De acordo com informações dos bombeiros, o homem que se afogou na Praia dos Ingleses foi atendido pelos guarda-vidas do CBMSC que estavam no local. Em apoio, foi solicitado o deslocamento de uma ambulância do SAMU.

Para fazer o salvamento do menino de cinco anos, que se afogou em uma piscina no bairro Santinho, foi necessário auxílio do Helicóptero Arcanjo.