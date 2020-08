Homem é condenado a nove anos de prisão por decapitar filha adolescente

Reprodução Imagens mostram a batalha entre os dois animais em rua no Vietnã

Imagens impressionantes da habilidade de um rato “ninja” viralizaram nas redes sociais, mostrando o momento em que o mamífero enfrenta uma cobra para defender o próprio ninho.

No vídeo, que foi registrado em uma rua na cidade de Can Tho, no Vietnã, o rato aparece avançando contra a cobra, que tenta diversas vezes abocanhar o adversário.

Porém, é nestes momentos que o roedor mostra suas habilidades ninja, como se fosse o personagem Mestre Splinter do desenho “Tartarugas Ninjas”, e sempre consegue se manter longe da rival.

A investida sem medo acaba surtindo efeito e o réptil se afasta do local onde, supostamente, está localizado o ninho com os filhotes do rato .

Até o momento, o vídeo já foi visualizado mais de 10 mil vezes. Confira: